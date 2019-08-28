Фигурист Новосёлов: когда выступаешь только в России, тебя словно нет

Фигурист Андрей Новосёлов, ставший новым партнёром олимпийской чемпионки Ксении Столбовой, рассказал, как несколько лет назад стал представлять Францию. Ранее он выступал в дуэтах с Сабиной Имайкиной и Татьяной Новик. Во Франции его партнёршами были Дарья Попова и Лола Эсбрат.
«Я довольно быстро начал понимать, что нам светит разве что участие в этапах Кубка России, в лучшем случае попадание в финал этих соревнований, то есть карьера, по большому счёту, закончена. Тогда и родилась идея начать выступать за какую-то другую страну. Мне казалось, что это как минимум даст возможность попадать на чемпионаты Европы, чемпионаты мира, а большие соревнования – это совершенно другая работа на тренировках, другая мотивация. Когда выступаешь исключительно на российских соревнованиях, тебя ведь никто не видит, словно тебя и нет. По большому счёту нет никакой разницы, как ты на этом уровне катаешься и что делаешь.
Как раз в тот период Бруно Массо закончил кататься во Франции с Дарьей Поповой, чтобы встать в пару с Алёной Савченко. Мы с Дашей одно время вместе катались у Павловой, хорошо знали друг друга, вот и решили попробовать встать в пару. За полгода скатались, поставили программы, выступили на прокатах во Франции, национальная федерация фигурного катания была очень довольна тем, как мы смотримся, но мне поставили условие: переехать из Москвы в Париж", — цитирует Новосёлова РИА «Новости».
В начале августа Новосёлов получил разрешение французской федерации выступать за сборную России.
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