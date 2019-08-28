Борзаковский — о победе на ОИ-2004: Кипкетер пошутил, что поддался мне

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал о главной победе в своей карьере. 15 лет назад он выиграл золото Олимпийских играх в Афинах в беге на 800 м.

«Я ехал в Афины в роли тёмной лошадки, никто на меня не ставил. Но я ехал за золотой медалью. Очень хорошо помню всё, что было перед стартом. Накануне я плохо спал из-за урагана. Я человек метеозависимый и всю ночь проворочался. Думал, что отосплюсь днём, всё равно же финал был запланирован на поздний вечер. Но снова было тяжело уснуть, потому что начался предстартовый мандраж. Весь день пытался найти положение и расслабиться, но одна вещь мне помогла — это мысли о сыне. Я тогда представил, что с ним гуляю где-то по лесу, и моментально отключился. Проспал три часа, сам встал без будильника, выспался и поехал на стадион с полной уверенностью, что смогу себя реализовать.

Ждал ли встречи с Уилсоном Кипкетером? Конечно. Весь мой четырёхлетний период подготовки строился в том числе вокруг преодоления психологического барьера перед своим кумиром. С детства я восхищался его бегом на 800 м. Мне было тяжело обыграть Кипкетера психологически. Когда мы бежали в олимпийском финале 2000 года, то я, наверное, перегорел. Всего три года назад смотрел с открытым ртом, как он бьёт мировые рекорды, а теперь стою с ним на одной дорожке. Мне удалось перебороть эту психологическую давку, и в Афинах уже ощущал Уилсона как своего соперника, с которым можно бороться и которого можно обыгрывать. Это я с ним и сделал.

В 2014 году он приезжал на мемориал Знаменских амбассадором, и так совпало, что это было незадолго до десятой годовщины нашего забега. Я воспользовался случаем и пригласил его к себе домой, мы поужинали и как раз вспоминали тот момент на финишной прямой. Он шутил, что специально мне поддался и спустя десять лет уже можно в этом признаться. Но на самом деле, разумеется, всё было серьёзно.

Я полностью контролировал тот бег, подошёл к нему с холодной головой. Даже поймал себя на одной мысли перед стартом финала. Посмотрел назад, на ребят, вперёд и подумал: «А чем в принципе этот забег отличается от всех остальных? Да ничем же. Я у каждого из них выигрывал. Да, это Олимпиада, она проходит раз в четыре года, но не нужно на этом зацикливаться. Нужно просто сделать своё дело, воспользоваться шансом и выиграть так, как я это делал раньше.

В «клетках» понимал только то, что точно буду в первой тройке. А вот за 120 м до финиша осознал, что выиграть золотую медаль реально, и при выходе на финишную прямую включился на полную мощь", — цитирует Борзаковского «RT на русском».

Борзаковский также является четырёхкратным призёром чемпионатов мира, чемпионом Европы 2012 года.