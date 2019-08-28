Российский бегун Дементьев дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российские бегун Андрей Дементьев дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
«В допинг-пробе спортсмена, взятой в рамках чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске 8 июня 2019 года, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol (класс S1 Запрещённого списка)», — говорится в сообщении.
Срок дисквалификации Дементьева отсчитывается с 14 августа 2019 года. Все результаты спортсмена, продемонстрированные с 8 июня 2019 года, будут аннулированы.
На минувшей неделе российский ходок Сергей Бакулин был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за применение допинга.
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