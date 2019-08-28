Бессмертных: в России ты сегодня король, а завтра на хлебушек мелочь ищешь

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира российский лыжник Александр Бессмертных рассказал, как реагирует на возможность стать депутатом по окончании карьеры, и признался, что готов в случае необходимости работать грузчиком.

«Мне говорят: закончишь с лыжами – в Думу пойдёшь. А что я буду там делать? Кнопки нажимать: «за» или «против»?! Какой смысл сидеть в кабинете и ждать, когда тебе бумажки принесут. Я так не хочу. Я привык к реальному делу и всё делать сам. Мне говорят: может, ты начнёшь спорт в целом развивать? Но если я не понимаю в боксе ничего, то как я могу бокс развивать. Я в лыжной каше варился 25 лет. И я больше здесь пользы принесу, чем занимаясь общими вопросами. Я смотрю на всё это именно с позиции пользы. Какой смысл работать, если ты пользы не приносишь?!



Одна из главных проблем в нашей стране: люди, которые не понимают, как это работает. Человек в шахту никогда не спускался, а руководит ею. Люди сидят не на своих местах. Я это не голословно говорю – у меня отец шахтёр.

Я вроде чего-то добился, но могу и грузчиком пойти. Кто-то скажет – ты куда? Я отвечу: а чего такого? Я не исключаю, что такое может произойти. Все мы люди, все мы знаем, в какой стране живём, что с человеком здесь всё может случиться. Сегодня ты – король мира, а завтра на хлебушек мелочь по карманам ищешь. Езжу я сейчас на очень хорошей машине. А судьба заставит – пересяду спокойно на не очень хорошую. Это не проблема. От этого ведь ничего во мне лично не изменится. Ну, скажут какие-то люди: «О, докатился». Ну, и хрен с ними", — цитирует Бессмертных Sports.ru.