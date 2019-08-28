В Кремле отреагировали на скандал с полицейскими и 17-летней волейболисткой

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал возбуждение Следственным комитетом дела в отношении полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе. Журналист «Медузы» привёл Пескову ещё несколько фактов подобных правонарушений со стороны представителей органов правопорядка и задал вопрос: «Не считают ли в Кремле поступающие сводки о таких преступлениях следствием ощущения тотальной безнаказанности у полицейских?»

Пресс-секретарь главы государства ответил: «Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передёргиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил.

Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому всё-таки давайте дождемся того, как появятся результаты этих разбирательств".