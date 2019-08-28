В Латвии у легкоатлетки требуют вернуть премию за аннулированный результат

Министерство образования и науки Латвии требует от бывшей легкоатлетки Инеты Радевичи вернуть выданную ей ранее государством олимпийскую премию в размере 30 734 евро. После перепроверки допинг-проб Олимпийских игр – 2012 Радевича была дисквалифицирована на 2 года, а её результаты аннулированы. В Лондоне спортсменка заняла четвёртое место в прыжках в длину.

«В нашем случае это деньги налогоплательщиков, которые были выплачены согласно административному акту или решению правительства за конкретные достижения. Премия была вручена только потому, что было 4-е место. Сейчас 4-го места нет, оно официально аннулировано, поэтому нам как распорядителями денег налогоплательщиков, к сожалению, надо применить эту норму.

Это неприятно, мы с уважением относились к Инете как к спортсменке до этой информации, она пользовалась большим уважением в спортивном сообществе, но факт остается фактом, и допинг очень плохая вещь», — приводит слова директора департамента спорта Минобразования Эдгарса Северса Skaties.lv.

Северс уточнил, что если Радевича вернёт деньги, то вопрос будет закрыт. В случае отказа добровольно вернуть премию, спортсменку обяжут сделать это решением правительства.

НОК Латвии не намерен ничего требовать с легкоатлетки, так как истёк срок давности.

По неофициальной информации известно, что бывшая спортсменка не собирается возвращать деньги.