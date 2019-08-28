«Кристалл» и «Спартак» с побед стартовали в Суперфинале ЧР по пляжному футболу

В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу — 2019. В первом туре группового этапа «Кристалл» из Санкт-Петербурга разгромил «Сити» из Ленинградской области со счётом 10:1.
«Горожане» открыли счёт после гола Павла Кожинова, но дальше забивали только игроки «Кристалла». По два раза в составе питерского клуба отличились Владислав Жариков и Юрий Крашенинников.
В группе Б московский «Спартак» обыграл саратовскую «Дельту» только в серии послематчевых пенальти. Красно-белые реализовали два штрафных броска, а соперники дважды промахнулись.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Самара
Первый тур. Группа А
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Сити» (Ленинградская область) – 10:1 (3:1, 2:0, 5:0).
Группа Б
«Спартак» (Москва) – «Дельта» (Саратов) – 3:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, по пен. – 2:0).
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