«Кристалл» и «Спартак» с побед стартовали в Суперфинале ЧР по пляжному футболу

В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу — 2019. В первом туре группового этапа «Кристалл» из Санкт-Петербурга разгромил «Сити» из Ленинградской области со счётом 10:1.

«Горожане» открыли счёт после гола Павла Кожинова, но дальше забивали только игроки «Кристалла». По два раза в составе питерского клуба отличились Владислав Жариков и Юрий Крашенинников.

В группе Б московский «Спартак» обыграл саратовскую «Дельту» только в серии послематчевых пенальти. Красно-белые реализовали два штрафных броска, а соперники дважды промахнулись.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Самара

Первый тур. Группа А

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Сити» (Ленинградская область) – 10:1 (3:1, 2:0, 5:0).

Группа Б

«Спартак» (Москва) – «Дельта» (Саратов) – 3:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, по пен. – 2:0).