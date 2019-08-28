Испанец Мадрасо выиграл пятый этап «Вуэльты»

Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos-BH выиграл пятый этап многодневной велогонки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию 170,7 километра за 4 часа 58 минут 31 секунду. Вторым спустя 10 секунд финишировал голландец Йетсе Бол (Burgos-BH), третьим стал испанец Хосе Эррада (Cofidis).

В генеральной классификации лидирует колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».

Велошоссе. «Вуэльта». 5-й этап. Ла-Эльяна – Обсерватория Хаваламбре, 170,7 км

1. Анхель Мадрасо (Испания, Burgos-BH) – 4:58.31.

2. Йетсе Бол (Нидерланды, Burgos-BH) – отставание 0.10.

3. Хосе Эррада (Испания, Cofidis) — +0.22…

71. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +8.52.

121. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +15.42.

141. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +17.34.

Общий зачёт после пятого этапа

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 18:55.21.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.14.

3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) — +0.23.

71. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +16.41.

87. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +19.52.

116. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +26.34.