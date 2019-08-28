Испанец Мадрасо выиграл пятый этап «Вуэльты»

Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos-BH выиграл пятый этап многодневной велогонки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию 170,7 километра за 4 часа 58 минут 31 секунду. Вторым спустя 10 секунд финишировал голландец Йетсе Бол (Burgos-BH), третьим стал испанец Хосе Эррада (Cofidis).
В генеральной классификации лидирует колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».
Велошоссе. «Вуэльта». 5-й этап. Ла-Эльяна – Обсерватория Хаваламбре, 170,7 км
1. Анхель Мадрасо (Испания, Burgos-BH) – 4:58.31.
2. Йетсе Бол (Нидерланды, Burgos-BH) – отставание 0.10.
3. Хосе Эррада (Испания, Cofidis) — +0.22…
71. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +8.52.
121. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +15.42.
141. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +17.34.
Общий зачёт после пятого этапа
1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 18:55.21.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.14.
3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) — +0.23.
71. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +16.41.
87. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +19.52.
116. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +26.34.
- 28 августа 2019
-
20:16
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:01
-
18:36
-
17:57
-
17:08
-
16:21
-
15:09
-
14:59
-
13:52
-
11:54
-
09:48
-
09:07
-
05:34
-
00:30
- 27 августа 2019
-
23:34
-
22:12
-
21:37
-
21:29
-
21:24
-
20:29
-
19:59
-
19:50
-
19:23
-
18:40
-
17:52
-
17:37
-
17:27
-
15:27
-
15:00
-
13:47
-
12:48
-
11:56