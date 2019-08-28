Воронин: противостояние «Спартака» и ЦСКА помогло бы развитию гандбола

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин выразил уверенность, что появление женского гандбольного клуба ЦСКА обострит конкуренцию в российской Суперлиге.
«Этот сезон обещает быть ещё более интересным, чем прошлый. В женской Суперлиге появился новый гандбольный клуб ЦСКА, который однозначно внесёт интригу в борьбу за медали. Что касается мужского чемпионата, то в межсезонье многие клубы укрепились, появились новые сильные легионеры. Добавился в Суперлигу клуб «Таганрог-ЮФУ», который собрал достаточно опытный и крепкий состав. Думаю, мы, как и в прошлом году, до последнего не сможем сказать, кто попадёт в призёры. Практически любая команда способна выступить успешно.
Что касается возможного противостояния «Спартака» и ЦСКА, то нам бы это было очень интересно. Мужской ЦСКА и женский «Спартак» могут появиться, но для этого нужно, чтобы существующие команды показывали хорошие результаты и завоёвывали любовь зрителей. Если в какой-то из лиг такое противостояние появится, то это станет большим подспорьем для развития гандбола в нашей стране с точки зрения зрительского и спонсорского интереса», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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