Полицейские из Анапы, ставшие участниками скандала с волейболисткой, арестованы

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по нашумевшему делу о склонении к сексу несовершеннолетней волейболистки.

«Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут за решёткой», — приводит РИА Новости сообщение источника в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже несовершеннолетнюю девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а девушке стали угрожать возбуждением уголовного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», в котором она проходила сборы. Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера» в отношении полицейских, а МВД тут же уволило их за совершённый проступок.

Полицейские склонили к сексу 17-летнюю российскую волейболистку