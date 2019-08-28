Максимов: Косоротов показал, что с больной ногой играет лучше, чем со здоровой

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (35:25).

«Мы хорошо отработали в защите, особенно в первом тайме. Сергей-Марк Косоротов решил показать, что с больной ногой играет лучше, чем со здоровой, поэтому было много очень удачных бросков. Но самая главная причина победы – коллективная игра и в защите, и в нападении. Всегда в игре бывают нештатные ситуации, и сегодня подстраховка работала здорово. У нас было не очень много времени на совместную работу, но турниры в Чехове и в Страсбурге помогли нам подготовиться к матчу за Суперкубок.

Во втором тайме у нас медленно начало таять преимущество, но командная игра помогла вернуть тот задел, который был сделан. Главное, мы действительно стали понимать друг друга. Впереди много работы, не всё так прекрасно, но взаимопонимание уже чувствуется», — передаёт слова Максимова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Сергей-Марк Косоротов стал самым результативным игроком матча, забив 8 мячей в ворота красно-белых.

«Чеховские медведи» в шестой раз завоевали Суперкубок России.

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