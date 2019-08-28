Левшин: «Чеховские медведи» сыграли на ошибках «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Игорь Левшин рассказал о причинах поражения подопечных в матче за Суперкубок России с «Чеховскими медведями» (25:35).

«Поздравляю клуб «Чеховские медведи» с победой. Сегодня они были сильнее. Соперник сыграл на наших ошибках. Мы три-четыре раза ошиблись в нападении, что помогло им оторваться в счёте. Временами удавалось зацепиться, но в целом мы слишком много ошибались, поэтому такой счёт.

Сказалось отсутствие какой-либо игровой практики в полном составе при подготовке к этой встрече. Когда планировали зарубежные выезды, ещё не знали, что у нас не будет пятерых человек. Произошла такая накладка. Плюс легионеры присоединились к команде только десять дней назад, это связано с оформлением документов. То есть у нас почти полсостава выбыло при подготовке», — передаёт слова Левшина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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