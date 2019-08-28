Подруга пострадавшей волейболистки: все делают вид, что ничего не произошло

Несовершеннолетняя волейболистка, пострадавшая в результате инцидента с полицейскими на пляже Витязево близ «Волейграда», пришла в себя и отправилась вместе с командой на турнир в Сочи. Об этом рассказала подруга 17-летней девушки.



«Даже ни у кого в мыслях не было отстранить её от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло. Вроде всё нормально. Никто из нас не спрашивает её о психологическом состоянии», — приводит слова подруги девушки по команде «МК».



Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а несовершеннолетней девушке стали угрожать возбуждением административного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», где проходил сбор команды. Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера» в отношении полицейских, а МВД тут же уволило их за совершённый проступок. Сегодня стало известно, что подозреваемые арестованы на два месяца.