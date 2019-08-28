В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовало первенство России по парусному спорту в международных классах. На регате три дистанции: «жёлтая» – для классов «420» и «Лазер 4,7», «зелёная» – для классов «Накра 15» и «29-й», а также «красная» – для классов парусная доска «Техно» и «RS:X».

В регате принимают участие 287 спортсменов в возрасте от 11 до 20 лет из 36 городов России и Беларуси. Больше всего участников на первенство России в международных классах заявилось в классе «Лазер 4,7». За победу в этой дисциплине соревнуются 95 гонщиков.

Первый день регаты не порадовал гонщиков и организаторов свежим ветром — на акватории Невской губы Финского залива был штиль, сила ветра в 0,5-1 узлов не позволила провести ни одной гонки.



Регата продлится до 1 сентября. По итогам соревнований будут определены составы сборных в соответствующих классах, которые будут представлять Россию на международных соревнованиях в 2020 году.