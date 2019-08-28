Сотрудница «Волейграда» — о пострадавшей волейболистке: вроде довольная уезжала

Несовершеннолетняя волейболистка, пострадавшая в результате инцидента с полицейскими, оправилась после случившегося. Об этом рассказала сотрудница спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград», в котором проходил сбор спортсменов.



«Всё, уехали от нас волейболисты, выдохнули мы. Не знаем, вернётся ли потерпевшая сюда после всего. В ближайшее время вряд ли. Но вот в следующем году вроде обещали приехать.



Рассказать о случившемся? Не в нашей компетенции распространять чужие тайны. Это личная жизнь девочки. Захочет — сама расскажет. Чувствует она себя уже нормально. Выезжала вроде довольная. Не плакала. По-человечески её жалко», — рассказала одна из сотрудниц спортцентра «МК».

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а несовершеннолетней девушке стали угрожать возбуждением административного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», в котором она проходила сборы. Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера» в отношении полицейских, а МВД тут же уволило их за совершённый проступок. Сегодня стало известно, что подозреваемые арестованы на два месяца.