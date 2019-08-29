Фигурист Коляда заинтриговал болельщиков изменениями в программах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 Михаил Коляда заинтриговал болельщиков, оказавшись рассказывать об изменениях в программах на новый сезон.
«Новые программы мне очень нравятся – что короткая, что произвольная. Я думаю, что всем и так будет понятно, когда буду катать, о чём они. По крайней мере, надеюсь, что зрители поймут, что я хочу донести до них. Какие изменения в программах? Пусть будет небольшая интрига.
Появилось в программах что-то, чего не было раньше. Что конкретно, назвать, наверное, не смогу. Отношение к самим программами поменялось, моё восприятие и видение музыки, прыжков — всего, что есть в программе.
Я поеду на турниры в Братиславу и Финляндию, а этапы Гран-при в этом году у меня в Канаде и Японии. Цели пусть останутся секретом. Будем работать над тактикой, думать, что на каком соревновании делать. Будет интересно», — сказал Коляда в пресс-службе ФФККР.
В новом сезоне в короткой программе фигурист будет выступать под композицию группы Scorpions «Wind of change» (Ветер перемен), а в произвольной предстанет в образе Чарли Чаплина.
О личной жизни Коляда рассказывать не стал, несмотря на то, что летом Михаил женился на фигуристке Дарье Беклемищевой.
«Если честно, я об этом вообще не распространяюсь. Всё-таки это личное. Личная жизнь на то и личная, что о ней я не говорю. Но что-то во мне, наверное, точно поменялось. Может быть, не внешне, а как-то внутренне», — сказал Михаил.
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