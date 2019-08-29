Синицына не вылетела на юниорский Гран-при в США из-за проблем с документами

Россиянка Ксения Синицына накануне не смогла вылететь в США для участия во втором этапе юниорской серии Гран-при в Лейк-Плэсиде из-за проблем с документами. Подробности случившегося рассказала вторая российская участница соревнований, ученица той же спортивной школы Анастасия Тараканова.

«Я уже в самолете. Случилось непредвиденное – у Ксюши Синицыной со Светланой Владимировной были какие-то проблемы с визой, их не пустили. Получается, что они не полетят в Америку, а полечу я одна с Татьяной Викторовной. Я в полном шоке. Как такое могло произойти?» – сказала Тараканова в видео на своём канале в YouTube.

В ролике видно, что Синицына была в аэропорту и ожидала посадки вместе с Таракановой. Из двух тренеров в США не смогла вылететь Светлана Панова. Татьяна Моисеева сопровождает Тараканову.

Соревнования начнутся 29 августа.