Карякин завершил выступление на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе на 3-м месте

Россиянин Сергей Карякин в заключительном туре на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Сергей набрал 6 очков, как и индиец Вишванатан Ананд. Они разделили 3-е место и заработали по $ 25 тыс.



Россиянин Ян Непомнящий в заключительной встрече проиграл голландцу Анишу Гири. Они набрали по 5,5 очка, как и Шахрияр Мамедьяров и Каруана. Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Хикара Накамура (США) заработали по 5 очков, а Уэсли Со (США) и Левон Аронян (Армения) — по 4,5.



Победитель турнира будет определён в тай-брейке между норвежцем Магнусом Карлсеном и китайцем Дин Лижэнем, набравшим по 6,5 очка.

Напомним, что в марте 2019 года в составе сборной России Карякин стал чемпионом мира в командных соревнованиях, проходивших в Астане.