Чемпионка Европы российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию

Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства россиянкой Марией Харенковой. 20-летняя спортсменка будет выступать за Грузию, сообщает официальный сайт организации.
Харенкова является бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы того же года в упражнении на бревне, серебряным призёром чемпионата Европы в многоборье (2015) и бронзовым призёром в командных соревнованиях (2014).
Мария также становилась чемпионкой России и призёром национального Кубка.
На юниорском чемпионате Европы 2012 года Харенкова звоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне и бронзу в опорном прыжке.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 4 по 13 октября в Штутгарте.
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