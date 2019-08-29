Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионка Европы российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию

Чемпионка Европы российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства россиянкой Марией Харенковой. 20-летняя спортсменка будет выступать за Грузию, сообщает официальный сайт организации.

Харенкова является бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы того же года в упражнении на бревне, серебряным призёром чемпионата Европы в многоборье (2015) и бронзовым призёром в командных соревнованиях (2014).

Мария также становилась чемпионкой России и призёром национального Кубка.

На юниорском чемпионате Европы 2012 года Харенкова звоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне и бронзу в опорном прыжке.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 4 по 13 октября в Штутгарте.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент