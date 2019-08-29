Чемпионка Европы российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию

Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства россиянкой Марией Харенковой. 20-летняя спортсменка будет выступать за Грузию, сообщает официальный сайт организации.

Харенкова является бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы того же года в упражнении на бревне, серебряным призёром чемпионата Европы в многоборье (2015) и бронзовым призёром в командных соревнованиях (2014).

Мария также становилась чемпионкой России и призёром национального Кубка.

На юниорском чемпионате Европы 2012 года Харенкова звоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне и бронзу в опорном прыжке.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 4 по 13 октября в Штутгарте.