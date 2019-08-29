Тренер сборной Испании по волейболу: мы знали, что Россия — сильная команда
Главный тренер женской сборной Испании Паскаль Саурин прокомментировал поражение в матче с командой России на групповом этапе чемпионата Европы со счётом 0:3 (15:25, 19:25, 22:25).
«Мы знали, что сборная России — сильная команда. Мы старались изо всех сил, но этого оказалось недостаточно, чтобы добиться более успешного результата. Однако наша молодая команда многому научилась. Это поможет игрокам в будущем.
Я удовлетворён нашим выступлением в Братиславе. Мы выиграли два матча и теперь остаётся ждать, хватит ли этого для выхода в плей-офф", — приводит слова Саурина официальный сайт Европейкой конфедерации волейбола.
Сегодня, 29 августа, подопечные Вадима Панкова в Братиславе сыграют с командой Словакии.
Панков прокомментировал победу над Испанией на чемпионате Европы по волейболу
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