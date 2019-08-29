Ягудин: хотел завершить карьеру до ОИ-2002, но Тарасова за вином отговорила

Олимпийский чемпион, бывший российский фигурист Алексей Ягудин признался, что за полгода до Игр-2002 он был готов завершить карьеру.



«Я бросал и в 7 лет, и в 10, и в 15, и даже за полгода до Олимпийских играх 2002 года хотел всё бросить. Мы сели с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Я сказал: «Татьяна Анатольевна, приглашаю вас на ужин». Она сразу поняла, о чём будет сейчас разговор, потому что проиграв весь предыдущий сезон… Ну как проиграв — я везде был вторым. Казалось бы, для любого спортсмена серебро чемпионата Европы и мира – это… Но не для нас, не для нашего тандема.



Мы сели. Я говорю: «Татьяна Анатольевна...». Она: «Лёша, бутылочку вина?». Она знала куда бить. Я согласился. Тарасова всегда очень мало выпивала, потому что у неё сразу начинала болеть голова. Она размешивала белое и красное вино водой и пила по чуть-чуть.



После бутылочки я говорю: «Татьяна Анатольевна, давайте всё-таки к делу». Она: «Вторую!» Я говорю: «Не откажусь!» Чуть- чуть отпили от второй, и я говорю: «Татьяна Анатольевна, я не могу больше, везде серебро...»



И она сказала очень хорошую фразу: «Лёш, ну полгода осталось. Давай всё-таки на Олимпиаду заедем? Серебро, бронза, там уж как получится. Дальше уже вряд ли будет. В тройке будешь, а медаль Олимпиады тебе в любом случае пригодится в будущем».



И я ответил: «Татьяна Анатольевна, вы настолько умная, даёте такие мудрые советы… Конечно, остаёмся!». Затем я отдохнул две недельки, и после этого мы не проиграли ни одного турнира», – сказал Ягудин в эфире программы «Честное слово» на Первом канале.

Ягудин поинтересовался у Загитовой, какой цвет ему подойдёт