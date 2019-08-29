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Родионенко — о переходе Харенковой в сборную Грузию: мы поступили по-человечески

Родионенко — о переходе Харенковой в сборную Грузию: мы поступили по-человечески
Другие / Прочие виды спорта 0

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о смене спортивного гражданства россиянкой Марией Харенковой. Чемпионка Европы 2014 года будет выступать за Грузию.

«Мария не входила в национальную команду, девочка показывает гимнастику не того уровня, который устраивает сборную России. Её пригласила Грузия, и она воспользовалась правом перейти в новую команду, в составе которой она сможет выступать и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и на Олимпийских играх. Она будет лидером в новой команде, поэтому мы поступили по-человечески и не стали закрывать ей дорогу.

У нас уезжали спортсмены выступать и за сборную Азербайджана, и за сборную Беларуси, мы особо не возражаем. Но тех, кто нам нужен и у кого есть перспектива, мы не отпускаем», — цитирует Родионенко ТАСС.

Чемпионка Европы российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию
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