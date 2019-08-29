Стал известен состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике в Баку
Пресс-служба Международной федерации гимнастики опубликовала окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 16 по 22 сентября.
В индивидуальных соревнованиях выступят Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова. Дина Аверина — восьмикратная чемпионка мира, Арина — трёхкратная. На счету Солдатовой 4 золотые медали чемпионатов мира.
В групповых соревнованиях в заявку попали Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва.
Чемпионат мира в Баку является квалификационным на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония). Всего будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье и 5 — в групповом.
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