Медведева: четверные прыжки отнимают много времени и сил

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева поделилась ожиданиями от сезона и рассказала о работе над четверными прыжками. На этой неделе Евгения стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио.



«Прошёл год после моего переезда в Торонто, и я чувствую, мне действительно удалось прибавить по сравнению с прошлым сезоном. Я улучшила катание. Вращения и прыжки становятся лучше с каждой неделей. Я стараюсь изо всех сил. Я уверена, что продолжу прогрессировать.



Моя главная цель — это всегда стремиться совершенствоваться, выполнять каждый элемент на том уровне, на который я способна. Я упорно тружусь, вся наша команда так много работает над моей формой. И я чувствую, что действительно повысила уровень с прошлого сезона. Я уверена, что следующий сезон будет лучше, чем предыдущий.



Я всегда болею за нашу страну, за российских девушек и парней, и не только в фигурном катании. Поэтому я еду на Олимпийские игры в Токио – чтобы поддержать наших спортсменов.



Я знаю, как усердно все девушки работают над четверными прыжками. Я сама это делаю. Выполнять четверные прыжки не так уже просто. Это отнимает много времени и сил. Я уважаю всех, кто их исполняет, и надеюсь, что они будут кататься много лет. Мне же нужно много и усердно работать день за днём», – сказала Медведева в интервью Олимпийскому каналу.