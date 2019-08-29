Медведева: четверные прыжки отнимают много времени и сил

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева поделилась ожиданиями от сезона и рассказала о работе над четверными прыжками. На этой неделе Евгения стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио.
«Прошёл год после моего переезда в Торонто, и я чувствую, мне действительно удалось прибавить по сравнению с прошлым сезоном. Я улучшила катание. Вращения и прыжки становятся лучше с каждой неделей. Я стараюсь изо всех сил. Я уверена, что продолжу прогрессировать.
Моя главная цель — это всегда стремиться совершенствоваться, выполнять каждый элемент на том уровне, на который я способна. Я упорно тружусь, вся наша команда так много работает над моей формой. И я чувствую, что действительно повысила уровень с прошлого сезона. Я уверена, что следующий сезон будет лучше, чем предыдущий.
Я всегда болею за нашу страну, за российских девушек и парней, и не только в фигурном катании. Поэтому я еду на Олимпийские игры в Токио – чтобы поддержать наших спортсменов.
Я знаю, как усердно все девушки работают над четверными прыжками. Я сама это делаю. Выполнять четверные прыжки не так уже просто. Это отнимает много времени и сил. Я уважаю всех, кто их исполняет, и надеюсь, что они будут кататься много лет. Мне же нужно много и усердно работать день за днём», – сказала Медведева в интервью Олимпийскому каналу.
- 29 августа 2019
-
15:57
-
15:15
-
14:27
-
13:30
-
12:58
-
11:34
-
10:10
-
09:19
-
09:00
-
07:27
-
00:34
-
00:16
- 28 августа 2019
-
23:03
-
23:00
-
22:54
-
22:12
-
22:03
-
21:55
-
21:36
-
21:10
-
20:37
-
20:16
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:01
-
18:36
-
17:57
-
17:08
-
16:21
-
15:09
-
14:59
-
13:52
-
11:54
-
09:48