Немов и Замолодчикова приняли участие в фестивале «Лига гимнастики»

В московском выставочном центре «Крокус Экспо» состоялся второй всероссийский фестиваль «Лига гимнастики».
В рамках фестиваля состоялись детские командные соревнования, победители в абсолютном первенстве стали участниками розыгрыша главного приза — поездки в Штутгарт на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Важной составляющей мероприятия стал детский турнир по программам юношеских разрядов, а также по специальной физической подготовке (СФП) и программе «Юный гимнаст» для самых маленьких участников.
Одной из изюминок фестиваля стал конкурс на лучший показательный номер от четырёхкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Члены жюри назвали сразу трёх победителей, которые в октябре выступят в шоу «Легенды спорта» вместе со звёздами мировой гимнастики.
Участие мероприятия посетили мастер-классы от двукратной олимпийской чемпионки Елены Замолодчиковой и двукратного серебряного призёра Олимпиады в Лондоне Виктории Комовой, после чего смогли сфотографироваться со знаменитыми спортсменками и взять автограф.
Завершал программу «Лиги гимнастики» турнир среди любителей MASTERS 16+, который получил поддержку у титулованных спортсменов. На помост вышли серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Седа Тутхалян, серебряный призёр чемпионата Европы Карина Мясникова и победитель Европейского гимнастического фестиваля среди юниоров Александр Сычугов.
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