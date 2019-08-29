Дзюдоист из Египта отказался пожать руку сопернику из Израиля в полуфинале ЧМ

Египетский дзюдоист Мохамед Абделаал не стал пожимать руку своему оппоненту — Саги Муки из Израиля – после окончания полуфинальной схватки в весовой категории до 81 кг на чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония).
Спортсмен из Израиля победил за счёт оценки вазари, однако в концовке поединка он получил от арбитра два предупреждения (шидо) за пассивное ведение схватки. Сразу после объявления победителя Абделаал развернулся и покинул татами, проигнорировал оппонента, который шёл к нему с протянутой рукой. Болельщики отреагировали на такое поведение спортсмена гулом и свистом.
Стоит отметить, что Абделаал не в первый раз отказывается от рукопожатия в схватках с представителями Израиля. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) он не пожал руку израильтянину Ору Сассону, уступив в первом раунде.
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