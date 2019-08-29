Стал известен состав мужской сборной России по тяжёлой атлетике на ЧМ в Таиланде

Тренерский штаб сборной России по тяжёлой атлетике назвал имена спортсменов которые представят национальную команду в мужских соревнованиях на чемпионате мира, который пройдёт в Паттайе (Таиланд).



В заявку вошли девять человек: Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).



В весовых категориях до 55 кг, до 61 кг и до 67 кг представителей России не будет, говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на главного тренера мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олега Писаревского.



Напомним, 13 российских спортсменов временно отстранены Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил на основе данных, переданных ВАДА по итогам проверки базы данных московской лаборатории.