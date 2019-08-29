Российские волейболисты вышли в финал юниорского чемпионата мира в Тунисе
Мужская юниорская сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Тунисе. В полуфинальном матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Аргентины со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 27:25).
Ранее в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), нанесли поражение командам Южной Кореи (3:1), Нигерии (3:0) и США (3:0). В 1/8 финала российские юниоры победили Германию (3:0), в четвертьфинале нанесли поражение команде Ирана (3:1).
Соперниками россиян по финальному поединку станут победители матча между Италией и Египтом.
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис
Полуфинал
Россия – Аргентина – 3:0 (25:21, 25:18, 27:25).
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