Федерация волейбола Китая год скрывала положительную допинг-пробу чемпионки ОИ

Крупный допинговый скандал разгорается в китайском волейболе. Стали известны подробности разбирательства в отношении олимпийской чемпионки 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Ян Фансюй, получившей четырёхлетнюю дисквалификацию после сдачи положительного допинг-теста на эритропоэтин.
По информации World of Volley, проба была сдана в 2018 году. Китайское антидопинговое агентство и национальная федерация знали о случившемся. По этой причине спортсменка не была вызвана в сборную на Азиатские игры. В течение года информация о сдаче положительной допинг-пробы не была обнародована. Сообщается, что 25-летняя спортсменка страдает от хронической боли в колене. Она планировала завершить карьеру ещё до отстранения за допинг.
Употребление эритропоэтина редко встречается в командных видах спорта. Чаще всего его используют бегуны на длинные дистанции и велосипедисты для повышения выносливости.
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