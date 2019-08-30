Дин Лижэнь обыграл Карлсена на тай-брейке и выиграл супертурнир в Сент-Луисе
Китайский шахматист Дин Лижэнь на тай-брейке победил первого номера рейтинга FIDE норвежца Магнуса Карлсена и завоевал Кубок Синкфилда. В основной сетке Дин Лижэнь и Карлсен набрали по 6,5 очка, а на тай-брейке китаец переиграл норвежца и в рапиде, и в блице. За победу он получил $ 90 тыс. призовых.
Третью строчку разделили между собой россиянин Сергей Карякин и индиец Вишванатан Ананд, набравшие по 6 очков. Места с 5-го по 8-е заняли Ян Непомнящий (Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) и Фабиано Каруана (США). Все они набрали по 5,5 очка.
Турнир с классическим контролем времени проходил в один круг. На первые 40 ходов участники имели по 130 минут, затем — 60 минут до конца партии плюс 30 секунд за каждый ход.
Карякин завершил выступление на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе на 3-м месте
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