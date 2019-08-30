Тренер сборной Словакии извинился после поражения от России на ЧЕ по волейболу
Главный тренер женской сборной Словакии Марко Фенольо прокомментировал поражение в матче с командой России на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу со счётом 0:3 (14:25, 9:25, 12:25).
«Я приношу извинения болельщикам. Мы провели плохой матч, но иногда в спорте такие игры случаются. Особенно хочется извиниться перед теми, кто поддерживал нас на трибунах», — приводит слова Фенольо официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
В 1/8 финала россиянки сыграют с командой Бельгии, а словачки встретятся со сборной Италии. Игры этой стадии турнира пройдут 1 сентября.
Впервые в истории чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Турнир завершится 8 сентября.
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