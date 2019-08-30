Словацкая волейболистка о поражении от России: подобных проигрышей я не припомню

Доигровщица сборной Словакии Никола Радосова прокомментировала поражение в матче с командой России на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу со счётом 0:3 (14:25, 9:25, 12:25).



«Сборная России отлично сыграла на блоке и в защите. Мы не знали, что делать и как добиться успеха. Я не припомню подобных поражений. Но атмосфера вновь была великолепной, несмотря на то, что мы всю игру уступали в счёте. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку», — приводит слова Радосовой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Обе команды вышли в плей-офф чемпионата Европы, который впервые проводится в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. В 1/8 финала россиянки сыграют с командой Бельгии, а словачки встретятся со сборной Италии.

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