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Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянка Екатерина Медведева, выступающая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за нарушение антидопинговых правил — «использование запрещённого вещества или метода», сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 27 марта 2019 года

Все результаты 25-летней спортменки, продемонстрированные с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года, аннулированы.

В 2013 году Медведева получила двухлетнюю дисквалификацию за допинг. В 2012 году Екатерина стала победительницей юниорского чемпионата мира на дистанции 10 км. Также она побеждала на чемпионате России.

На минувшей неделе российский ходок Сергей Бакулин также был дисквалифицирован на 8 лет.

Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг
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