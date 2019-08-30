Ильясов вышел в финал чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Нияз Ильясов пробился в финал чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) в весовой категории до 100 кг. На старте турнира он одолел словака Мариуса Физеля, в 1/16 — шведа Йоакима Дварби, в 1/8 финала — француза Сириля Маре, в четвертьфинале — канадца Шади Элнахаса, а в полуфинале — действующего чемпиона мира Чо Гу Хама из Южной Кореи.

В финале Ильясов сразится с представителем Португалии Жорже Фонсекой.

Россиянин Арман Адамян (до 100 кг) во втором раунде уступил серебряному призёру Олимпиады-2016 азербайджанцу Эльмару Гасымову.

Бронзовый призёр мирового первенства 2018 года Александра Бабинцева (до 78 кг) в первом поединке потерпела поражение от бельгийки Софи Бергер. Россиянка Антонина Шмелёва, выступающая в той же категории, на старте соревнований уступила Ли Чжон Гён из Южной Кореи.



Чемпионат мира по дзюдо завершится 1 сентября.