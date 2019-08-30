Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ВФЛА вынесла решение по тренеру Шкурбицкому, подделавшему результаты учеников

ВФЛА вынесла решение по тренеру Шкурбицкому, подделавшему результаты учеников
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики провела проверку по делу о превышении полномочий главным тренером сборной Иркутской области, заслуженным тренером России Василием Шкурбицким. Ранее Максим Карамашев, являющийся администратором сообщества «SBORBEG — Сборы легкоатлетов. Лёгкая атлетика» в социальной сети «ВКонтакте», представил девять фактов нарушений со стороны Шкурбицкого, сравнив предварительные и итоговые протоколы турнира «Мемориал иркутских легкоатлетов».

Карамашев обвинил Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий.

«По итогам рабочей проверки, проведённой ВФЛА совместно с Всероссийской коллегией судей, состоялось заседание Бюро президиума ВФЛА. Бюро постановило аннулировать протоколы соревнований «Мемориал иркутских легкоатлетов» в беговых дисциплинах 100, 200, 400, 800 м (мужчины и женщины) и отстранить спортивного судью всероссийской категории Василия Шкурбицкого от судейства соревнований в любом качестве сроком на 1 год. Также Бюро ВФЛА отстранило на 1 год от судейства соревнований Оксану Булах, которая выполняла на данном турнире функции главного секретаря соревнований.

Вопрос об отзыве у Шкурбицкого звания „Спортивный судья всероссийской категории“ будет обсуждаться на очередном заседании президиума ВФЛА, которое пройдёт 10 октября», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.

Всероссийские соревнования «Мемориал Иркутских легкоатлетов» были исключены из календаря турниров ВФЛА на 2020 год.

ВФЛА начала расследование по тренеру, подделавшему результаты своих учеников
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент