ВФЛА вынесла решение по тренеру Шкурбицкому, подделавшему результаты учеников

Всероссийская федерация лёгкой атлетики провела проверку по делу о превышении полномочий главным тренером сборной Иркутской области, заслуженным тренером России Василием Шкурбицким. Ранее Максим Карамашев, являющийся администратором сообщества «SBORBEG — Сборы легкоатлетов. Лёгкая атлетика» в социальной сети «ВКонтакте», представил девять фактов нарушений со стороны Шкурбицкого, сравнив предварительные и итоговые протоколы турнира «Мемориал иркутских легкоатлетов».
Карамашев обвинил Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий.
«По итогам рабочей проверки, проведённой ВФЛА совместно с Всероссийской коллегией судей, состоялось заседание Бюро президиума ВФЛА. Бюро постановило аннулировать протоколы соревнований «Мемориал иркутских легкоатлетов» в беговых дисциплинах 100, 200, 400, 800 м (мужчины и женщины) и отстранить спортивного судью всероссийской категории Василия Шкурбицкого от судейства соревнований в любом качестве сроком на 1 год. Также Бюро ВФЛА отстранило на 1 год от судейства соревнований Оксану Булах, которая выполняла на данном турнире функции главного секретаря соревнований.
Вопрос об отзыве у Шкурбицкого звания „Спортивный судья всероссийской категории“ будет обсуждаться на очередном заседании президиума ВФЛА, которое пройдёт 10 октября», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.
Всероссийские соревнования «Мемориал Иркутских легкоатлетов» были исключены из календаря турниров ВФЛА на 2020 год.
- 30 августа 2019
-
16:08
-
15:37
-
15:21
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
13:15
-
13:06
-
12:47
-
12:34
-
11:10
-
10:16
-
09:25
-
09:17
-
07:55
- 29 августа 2019
-
23:28
-
21:58
-
19:48
-
19:28
-
18:08
-
17:45
-
17:26
-
15:57
-
15:15
-
14:27
-
13:30
-
12:58
-
11:34
-
10:10
-
09:19
-
09:00
-
07:27
-
00:34
-
00:16
- 28 августа 2019
-
23:03