ВФЛА вынесла решение по тренеру Шкурбицкому, подделавшему результаты учеников

Всероссийская федерация лёгкой атлетики провела проверку по делу о превышении полномочий главным тренером сборной Иркутской области, заслуженным тренером России Василием Шкурбицким. Ранее Максим Карамашев, являющийся администратором сообщества «SBORBEG — Сборы легкоатлетов. Лёгкая атлетика» в социальной сети «ВКонтакте», представил девять фактов нарушений со стороны Шкурбицкого, сравнив предварительные и итоговые протоколы турнира «Мемориал иркутских легкоатлетов».

Карамашев обвинил Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий.

«По итогам рабочей проверки, проведённой ВФЛА совместно с Всероссийской коллегией судей, состоялось заседание Бюро президиума ВФЛА. Бюро постановило аннулировать протоколы соревнований «Мемориал иркутских легкоатлетов» в беговых дисциплинах 100, 200, 400, 800 м (мужчины и женщины) и отстранить спортивного судью всероссийской категории Василия Шкурбицкого от судейства соревнований в любом качестве сроком на 1 год. Также Бюро ВФЛА отстранило на 1 год от судейства соревнований Оксану Булах, которая выполняла на данном турнире функции главного секретаря соревнований.



Вопрос об отзыве у Шкурбицкого звания „Спортивный судья всероссийской категории“ будет обсуждаться на очередном заседании президиума ВФЛА, которое пройдёт 10 октября», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.



Всероссийские соревнования «Мемориал Иркутских легкоатлетов» были исключены из календаря турниров ВФЛА на 2020 год.