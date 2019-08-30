Российский дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира

Россиянин Нияз Ильясов завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) в весовой категории до 100 кг. В финале он уступил португальцу Жорже Фонсеке.



В ходе турнира Нияз одолел словака Мариуса Физеля, шведа Йоакима Дварби, француза Сириля Маре, канадца Шади Элнахаса, и Чо Гу Хама из Южной Кореи.

Бронзовыми призёрами стали голландец Михаэль Коррель и Аарон Вольф из Японии. Россиянин Арман Адамян в 1/16 финала проиграл азербайджанцу Эльмару Гасымову.

Россиянки Александра Бабинцева и Антонина Шмелёва (обе — до 78 кг) проиграли в своих стартовых поединках. Золото выиграла француженка Маделен Малонга.

В активе сборной России на нынешнем чемпионате две серебряные и одна бронзовая награды. Соревнования завершатся 1 сентября.