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Российский дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира

Российский дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Нияз Ильясов завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) в весовой категории до 100 кг. В финале он уступил португальцу Жорже Фонсеке.

В ходе турнира Нияз одолел словака Мариуса Физеля, шведа Йоакима Дварби, француза Сириля Маре, канадца Шади Элнахаса, и Чо Гу Хама из Южной Кореи.

Бронзовыми призёрами стали голландец Михаэль Коррель и Аарон Вольф из Японии. Россиянин Арман Адамян в 1/16 финала проиграл азербайджанцу Эльмару Гасымову.

Россиянки Александра Бабинцева и Антонина Шмелёва (обе — до 78 кг) проиграли в своих стартовых поединках. Золото выиграла француженка Маделен Малонга.

В активе сборной России на нынешнем чемпионате две серебряные и одна бронзовая награды. Соревнования завершатся 1 сентября.

Ильясов вышел в финал чемпионата мира по дзюдо
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