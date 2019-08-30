Орлов призвал Путина разобраться со скандалом вокруг волейболистки и полицейских

Спортивный комментатор Геннадий Орлов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в скандальном инциденте с волейболисткой и полицейскими, произошедшим несколько дней назад в Анапе.

«Это уголовное дело, и речь идёт о представителях власти, которым дали оружие. Это должно наказываться вдвойне, и так всегда было. Не знаю, почему сейчас от этого как-то могут уходить. Здесь не общественность должна включаться, а должен работать закон. Если в государстве закон не работает, то это не государство. Неважно, волейболистка, фигуристка, балерина, — девушку пытались изнасиловать, причём стражи порядка, государственные люди. Их должны моментально выгнать из власти и наказать по всей строгости. Ну а что общественность? Мы, общественность, голосуем за президента. Президент — гарант конституции, а конституция запрещает это дело. Господин президент, пожалуйста, наведите порядок», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а несовершеннолетней девушке стали угрожать возбуждением административного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», в котором она проходила сборы. Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера» в отношении полицейских, а МВД тут же уволило их за совершённый проступок. 28 августа стало известно, что подозреваемые арестованы на два месяца.