Болозин и Телицын выиграли серебро ЧМ по академической гребле

Россияне Никита Болозин и Максим Телицын завоевали серебряные медали чемпионата мира по академической гребле, который проходит в Австрии, в соревнованиях двоек без рулевого в лёгком весе.
Болозин и Телицын уступили только итальянской двойке в составе Джузеппе Ди Маре и Раффаэле Серио. Бронзовыми призёрами стали бразильцы Вангелис Перейра и Эмануэль Боржес.
Болозин и Телицын принесли сборной России первую медаль чемпионата мира — 2019. Год назад на чемпионате мира в Болгарии сборная России завоевала одну бронзовую медаль. Отметим, что соревнования двоек без рулевого в лёгком весе не являются олимпийской дисциплиной.
Для 24-летнего Болозина это первая медаль чемпионата мира, 28-летний Телицын в 2017 году становился серебряным призёром первенства планеты в составе четвёрки в лёгком весе.
Академическая гребля. Чемпионат мира. Австрия
Мужчины. Двойка без рулевого. Лёгкий вес
1. Италия — 6.37,750.
2. Россия – 6.42,070.
3. Бразилия — 6.45,280.
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