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Испанец Вальверде выиграл седьмой этап «Вуэльты»

Испанец Вальверде выиграл седьмой этап «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Испанец Алехандро Вальверде стал победителем седьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». После 183,2 км дистанции Вальверде в финишном спринте опередил словенца Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma. Спустя 6 секунд завершил этап лидер общего зачёта гонки колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».

Велошоссе. «Вуэльта». 7-й этап. Онда – Мас де ла Коста, 183,2 км

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4:34.11.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время.
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – отставание 0.06...
79. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +17.23...
102. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +22.56...
153. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +28.42.

Общий зачёт после 7-го этапа

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 28:19.13.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.06.
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.16...
74. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +40.58...
85. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +46.06...
137. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1:11.15.

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