Испанец Вальверде выиграл седьмой этап «Вуэльты»

Испанец Алехандро Вальверде стал победителем седьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». После 183,2 км дистанции Вальверде в финишном спринте опередил словенца Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma. Спустя 6 секунд завершил этап лидер общего зачёта гонки колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».

Велошоссе. «Вуэльта». 7-й этап. Онда – Мас де ла Коста, 183,2 км

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4:34.11.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время.

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – отставание 0.06...

79. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +17.23...

102. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +22.56...

153. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +28.42.



Общий зачёт после 7-го этапа

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 28:19.13.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.06.

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.16...

74. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +40.58...

85. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +46.06...

137. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1:11.15.

