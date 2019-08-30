На врача, не поставившего на ноги Комиссарову, завели дело за мошенничество

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Евгения Блюма, основателя «Клиники доктора Блюма», по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщают «Ведомости». Поводом к возбуждению дела послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата.

Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги. Но доктор Блюм пообещал ей восстановление через год. Стоимость года лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн руб.

Когда через полтора года ожидаемых улучшений не наступило, Комиссарова попыталась вернуть деньги через суд. Но в договоре не было указано, что спортсменке было обещано полное восстановление способности ходить, поэтому суд лишь частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 40 тыс. руб. морального вреда и 20 тыс. руб. штрафа. Комиссарова не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Петербургский городской суд должен рассмотреть её 12 сентября.

Параллельно с этим разбирательством свою проверку начал Следственный комитет. По её итогам против Блюма было возбуждено уголовное дело, так как в действиях доктора нашлись признаки мошенничества. По версии следствия, Блюм как доктор медицинских наук по специальности «патологическая физиология», «обладая достаточными знаниями и опытом работы в области медицины, достоверно знал, что современная медицина не достигла уровня, при котором возможно восстановление спинальной функции организма при параплегии». Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой, злоупотребил её доверием к себе как к специалисту и обещал ей восстановить двигательные функции нижних конечностей, пришли к выводу в СКР.