Известны полуфинальные пары Суперфинала ЧР по пляжному футболу

В первом матче заключительного тура группового этапа «Спартак» в московском дерби переиграл «Локомотив» со счётом 7:3. В составе победителей хет-трик оформил Юрий Котов, дважды отличился Мохаммад Ахмадзаде. Обе команды вышли в полуфинал.

Во второй встрече игрового дня «Кристалл» из Санкт-Петербурга переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 8:3. Хет-трик в составе питерской команды оформил Маурисиньо, два гола забил Дмитрий Шишин.

«Кристалл» занял первое место в группе А и в полуфинале сыграет с «Локомотивом». За вторую путёвку в финал поспорят «Крылья Советов» и «Спартак».

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Группа А

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) – 8:3 (3:1, 4:2, 1:0).

Группа Б

«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 3:7 (0:2, 2:2, 1:3).