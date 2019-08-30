Дэвис и Смолкин — вторые в ритмическом танце на этапе юниорского Гран-при в США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимает второе место после ритмического танца на втором этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Дэвис и Смолкин 4 балла уступили представителям США Эйвонли Нгуен и Вадиму Колеснику. Третьи оценки дня получили канадцы Мику Макита и Тайлер Гунара.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе. Пара тренируется в США.

Произвольный танец юниоры покажут 31 августа, в заключительный день этапа Гран-при в Лейк-Плэсиде.

Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 66,17

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 62,12.

3. Мику Макита/Тайлер Гунара (Канада) – 61,32.