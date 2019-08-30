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Португальский дзюдоист Фонсека танцем отметил победу над россиянином Ильясовым

Португальский дзюдоист Фонсека танцем отметил победу над россиянином Ильясовым
Другие / Прочие виды спорта 0

Португальский спортсмен Жорже Фонсека танцем отметил свою победу в финальной схватке чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Токио, над россиянином Ниязом Ильясовым.

Фонсека стал первым в истории чемпионом мира по дзюдо из Португалии. На пути к решающему поединку в весовой категории до 100 кг Жорже поборол таких именитых дзюдоистов, как серебряные призёры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро грузин Варлам Липартелиани (категория до 90 кг – в 2016 году) и Эльмар Гасымов из Азербайджана. Соперник по финалу Ильясов год назад в Баку стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Перед заключительным днём личных соревнований в активе сборной России три медали – два серебра и бронза.

Видео доступно на «Чемпионате».

Российский дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
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