Дзюдоист Ильясов: мечтал выиграть в Токио золото — и сейчас, и на Олимпиаде-2020

Россиянин Нияз Ильясов подвёл итог своего выступления на чемпионате мира по дзюдо в Токио. В финальной схватке весовой категории до 100 кг Ильясов уступил Жорже Фонсеке из Португалии.

«Год назад на чемпионате мира в Баку у меня была бронза, сегодня я завоевал серебро. Буду работать еще больше, чтобы через год вернуться в Токио за олимпийской медалью самого высокого достоинства! Серебро уже завтра станет для меня историей в моей спортивной карьере. Конечно, я мечтал выиграть в Токио золото — и сейчас, и на Олимпиаде-2020. Но, видимо, судьба распорядилась так, что буду добирать полный комплект наград с чемпионатов мира дальше.

Приятный момент – в полуфинале я взял реванш у корейца Чо, который год назад в Баку сам проиграл в «голден скоре» схватки за выход в финал. Сегодня у нас был очень тяжёлый полуфинал – самый тяжёлый за весь чемпионат. К концу поединка у меня уже не было сил, и я слышал только крик тренера: «Давай, давай, он тоже устал!» Мне повезло, что Чо вышел за границы татами и получил третье «шидо». Я очень устал и думаю, не успел как следует восстановиться к финальной встрече с португальцем. Я старался набраться сил после полуфинала, но чуть-чуть всё же не хватило.

С Фонсекой мы раньше не встречались. Поначалу всё шло нормально, я почувствовал, что он начал уставать, но ошибся… Ничего, мы ещё встретимся, и, возможно, совсем скоро", — приводит слова Ильясова пресс-служба Федерации дзюдо России.