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Загитова опубликовала в память о Людмиле Шалашовой трогательное видео

Загитова опубликовала в память о Людмиле Шалашовой трогательное видео
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова почтила память хореографа Людмилы Шалашовой, опубликовав трогательное видео, где она дарит наставнику котёнка.

«Очень тяжёлый день для меня и всей нашей команды. Ушла Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф, учитель-наставник, мама Даниила Глейхенгауза. В прошлом балерина Большого театра, Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Людмила Борисовна олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! Спасибо Вам огромное, Вы всегда будете жить в моём сердце и в моих программах», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Хореограф Людмила Шалашова, работавшая в группе тренера Этери Тутберидзе, скоропостижно скончалась 29 августа.

Ушла из жизни мама хореографа Глейхенгауза. Она работала в группе Тутберидзе
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