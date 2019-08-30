Участники первенства России по парусному спорту борются с жарой и безветрием

Вопреки прогнозам синоптиков, ко второму дню первенства России по парусному спорту в международных классах ветер в Санкт-Петербурге так и не усилился, зато установилась аномальная для последних дней августа жара — +24-25 градусов. Старт гонкам организаторы дали при нестабильном ветре в 4-7 узлов. В классе «420» волевым усилием удалось провести две гонки. В остальных классах, кроме «29», — по одной.



В классе Techno в возрасте до 15 лет произошла смена лидера. Спортсмены из Севастополя и Краснодарского края Дмитрий Нестеренко (7 очков) и Полина Овчинникова (8) потеснили воспитанника Академии парусного спорта Максима Лукьянова (9). В возрастной категории до 17 лет по-прежнему лидирует Данила Динеев из Мелеуза, увеличивший отрыв от конкурентов. В старшем возрасте лидирует виндсёрфер из московской СШОР №26 Иван Ефимов, набравший 7 очков. В турнирной таблице его нагоняют спортсмены Академии парусного спорта Андрей Спиридонов (8) и Алексей Ефремов (11).



В олимпийском классе RS:X до 21 года за лидерство борются Антон Токарев из московской СШОР №26 и спортсмен Академии парусного спорта и «Крестовского острова» Егор Жилин. Во второй день Антону удалось развить преимущество и увеличить отрыв от конкурента до 4 очков. В зачёте U19 на первом месте идёт сочинский гонщик Константин Кочконян (5), за ним следуют спортсмены из «Крестовского острова» Михаил Александров (8) и СШОР №26 Яна Резникова (9), лидирующая в зачёте среди девушек.



Первенство России в классе «Накра 15» проходит в формате матч-рейс. В него заявились два смешанных экипажа из Ростовской области – Николай Горяинов/Эвелина Мильвит и Анастасия Майорова/Дмитрий Пипник. После второго гоночного дня в очной дуэли преуспевает экипаж Горяинов/Мильвит.



В классе «420» в лидеры выбился экипаж из Московской области Денис Лепин/Михаил Карелин, на счету которого 6 очков. Конкуренты из Самарской области и Сочи – Максим Сафин/Богдан Аляутдинов и Михаил Саховский/Игорь Малявский – отстают на 4 балла.



В квалификации самого многочисленного класса «Лазер 4,7», где за победу борются 95 гонщиков, лидируют спортсмены «Крестовского острова» Максим Шапошников, Пётр Пашутинский и Иван Жилкин.



По итогам соревнований будут определены составы сборных в соответствующих классах, которые будут представлять Россию на международных регатах в 2020 году.