Российские волейболисты проиграли Италии в финале чемпионата мира среди юниоров

Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призёром юниорского чемпионата мира, который проходил в Тунисе.
В финальном матче Михаила Николаева потерпели поражение от команды Италии со счётом 1:3 (24:26, 25:21, 19:25, 18:25). Самым результативным в составе сборной России стал доигровщик Илья Казаченков, принесший команде 16 очков (включая 3 блока). 12 баллов на счету диагонального Романа Мурашко.
Это первое поражение сборной России на турнире. Ранее в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), нанесли поражение командам Южной Кореи (3:1), Нигерии (3:0) и США (3:0). В 1/8 финала российские юниоры победили Германию (3:0), в четвертьфинале нанесли поражение команде Ирана (3:1), а в полуфинале – сборной Аргентины (3:0).
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис
Финал
Россия – Италия – 1:3 (24:26, 25:21, 19:25, 18:25).
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