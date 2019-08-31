Тренер Ласицкене рассказал, как легкоатлетке удаётся избегать серьёзных травм

Геннадий Габрилян, личный тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, поделился методикой работы, которая помогает спортсменке добиваться больших побед.
«В нашей с Марией системе работы есть девиз: «Никаких границ в качестве границ». Нужно все вызовы принимать, проносить их через сердце и душу, тогда тебе даже удастся полюбить подобный образ жизни. В результате у нас занятия проходят на принципах любви и уважения к тому делу, которым занимаемся. Только в этом случае тренировочная работа даёт плоды в виде серьёзных результатов на больших соревнованиях.
Почему у Ласицкене в течение карьеры не было серьёзных травм? Очень многое зависит от системы. От того, каким образом воздействовать на тренировках на функциональное состояние человека. И во время любого занятия большое значение имеет психология. Причём иногда необходимо менять внутреннее состояние спортсмена в зависимости от обстоятельств.
У меня есть своя концепция по этому поводу. Например, один раз Маша может быть в образе камня, другой — в образе воды. Это совершенно разные состояния. Но они помогают ей на протяжении всего сезона через день прыгать в высоту за два метра. И при этом быть в таком психологическом состоянии, что организм не даёт повредить тело. При другом подходе давно могли «полететь» голеностопы, колени, тазобедренный сустав, спина и так далее. То есть всё зависит от подхода. Тьфу-тьфу-тьфу, пока угадываем с подготовкой. Например, уже много лет мы не пользуемся услугами массажиста. И каждую нагрузку получается планировать так, чтобы она не шла во вред — только на пользу", — цитируют Габриляна «Известия».
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