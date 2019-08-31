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Тараканова — 4-я после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в США

Тараканова — 4-я после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в США
Другие / Фигурное катание 0

Россиянка Анастасия Тараканова занимает четвёртое место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США). Тараканова упала с тройного лутца, оставшись без каскада.

Лидерство захватила 14-летняя американка Алиса Лю, которая вопреки ожиданиям, не стала прыгать тройной аксель, зато чисто исполнила каскад из тройных лутца и тулупа. Второе и третье места занимают спортсменки из Южной Кореи.

Произвольную программу фигуристки покажут 31 августа.

Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США
Женщины. Короткая программа

1. Алиса Лю (США) – 69,30.
2. Соён Чжи (Южная Корея) – 67,23.
3. Ёнджон Пак (Южная Корея) – 64,35.
4. Анастасия Тараканова (Россия) – 58,43.

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