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Российский фигурист Лутфуллин завоевал бронзу на этапе юниорского Гран-при в США

Российский фигурист Лутфуллин завоевал бронзу на этапе юниорского Гран-при в США
Другие / Фигурное катание 0

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США) завершились соревнования у юношей. Россиянин Глеб Лутфуллин по итогам двух видов программ занял третье место.

Лутфуллин стал пятым в короткой программе и вторым — в произвольной. Его итоговый результат составил 203,50 балла.

Победу на этапе одержал японец Сюн Сато (217,12), серебряную награду завоевал представитель Канады Стефен Гоголев (203,70). Российский фигурист Матвей Ветлугин занял десятое место (176,09).

Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США
Юноши. Итоговый результат

1. Сюн Сато (Япония) – 217,12
2. Стефен Гоголев (Канада) – 203,70
3. Глеб Лутфуллин (Россия) – 203,50
...
4. Матвей Ветлугин (Россия) – 176,09.

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